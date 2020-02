Costruire una Civiltà di Pace

A 800 anni dall’incontro tra San Francesco e il Sultano un convegno per “ costruire una Civitlà di Pace “ Sabato 22 febbraio alle 17 a Ortona presso la Biblioteca Diocesana – in Largo Ricciardi .

Moderatore il Dott Carlo Cannavina, referente territoriale Assisi Pax International

Numerosa e qualificata le presenze al tavolo dei relatori:

- S.E. Emidio Cipollone Arcivescovo di Lanciano-Ortona;

- Padre Gianmaria Polidoro , nato a Ortona ,

francescano residente in Assisi, sacerdote dal 1957. Dottore in Filosofia; Licenziato in S. Teologia che nel 1997 ha fondato l’Associazione “Assisi Pax International”

- il Dott Gerardo Navasio Presidente di Assisi Pax International

- la prof.ssa Paola Pasquini . Docente di Storia;

- il dott. Francesco Di Nisio ,Presidente AIDOSP Associazione Italiana Dottori in Scienze Politiche , dipartimento Diritti Umani;

- dott. Ennio Di Francesco -scrittore, già Funzionario di Polizia;

- il M° Marco Misciagna violinista .

Il legame con San Francesco a Ortona è testimoniato dal gruppo dei terziari francescani di Ortona ( Ordine Francescano Secolare ) presente in ortona fin dalla metà del 1600 come testiminiato da “ documenti con i quali una nobildonna ortonese lascia i suoi averi ai terziario francescani di ortona ( documento del 1650)"“

L’Ordine Francescano Secolare è costituito da cristiani che, per una vocazione specifica, mediante una Professione solenne, si impegnano a vivere il Vangelo alla maniera di San Francesco, nel proprio stato secolare, osservando una Regola specifica approvata dalla Chiesa.

Numerosi sono i luoghi francescani a Ortona e sul questi è stato pubblicato, nel lugio 2000, dall’Associazione Ortonese di Storia Patria un interesante un quaderno di ricerca storica pubblicato in occasione della mostra per i “ 750 anni di Francescani in Ortona “

Conconsutazione on line

I Luoghi Francescani in Ortona by ON on Scribd

----------

di Storia Patria un quaderno di ricerca storica s