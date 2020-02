La Sieco, contro la BCC, ritrova il calore del pubblico di casa

Dopo due turni giocati fuori casa la SIECO torna ad esibirsi davanti al pubblico amico e di nuovo con una squadra di Castellana Grotte. Dopo aver battuto al tie-break la MaterdominiVolley, adesso dalla cittadina pugliese arriva la NEW MATER Bcc. La BCC è l’ennesima Big che gli impavidi dovranno affrontare nell’ormai celebre “filotto terribile”. Dalle due precedenti trasferte a Bergamo e Siena sono arrivate altrettante sconfitte, ma è chiaro a tutti che l’Impavida vista a Siena non è la vera Impavida. In terra toscana i ragazzi di Nunzio Lanci sono incappati in una serata no che ha reso tutto più semplice agli avversari. Ma è proprio da qui che la SIECO vuole e può ripartire, come affermato proprio dal Coach: «A Siena non ci siamo espressi come sappiamo e come ormai tutti ci conoscono. Da un lato è stato un peccato ma in un certo senso questo scivolone ci ha dato una scrollata. C’è voglia di riscatto soprattutto davanti ai nostri tifosi e almeno sul piano di gioco. Che la BCC sia una squadra fortissima non sono né il primo né l’ultimo a dirlo. Sono sicuro tuttavia che venderemo cara la pelle per tornare a far punti e soprattutto per mantenere questo piccolo record di imbattibilità casalinga in campionato»



E se la Sieco non sorride per il turno precedente, non può farlo neanche la BCC di Castellana Grotte che è caduta in casa contro Bergamo per tre set a zero.



Buone notizie dal fronte Marks. Il tedesco era stato lasciato a riposo in via cautelare contro Siena, per un dolorino agli addominali. Le visite di controllo non hanno rilevato nulla di serio e Bibob si è allenato regolarmente e sarà ben felice di prendere parte alla delicata sfida di domenica 16 febbraio alle ore 18.00 contro la seconda forza del campionato.



La coppia arbitrale sarà formata dai signori Bassan Fabio di Milano e Rolla Massimo (Perugia)



Appuntamento dunque a tutti i tifosi al palasport di Ortona per tifare, spingere ed incitare questi ragazzi che hanno dato una scossa inaspettata ad un campionato quanto mai avvincente. Per gli aficionados che non potranno essere presenti, sarà come sempre disponibile il servizio di LIVE STREAMING della gara sul nostro sito www.impavidapallavolo.it



