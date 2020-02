Progetto “Grande Ortona” : strategia vincente - come dimostrano i risultati conseguiti sino ad oggi

La collaborazione tra le società SSD Ortona Calcio e la ASD Virtus Ortona Calcio 2008

nata dal progetto “Grande Ortona” nell’estate del 2018, ha permesso sino ad oggi di condividere un percorso sportivo, tecnico ed educativo che accomuna nella propria crescita non solo ragazze e ragazzi ortonesi ma anche giovani atlete ed atleti provenienti dai territori limitrofi.

Entrambe le società si erano impegnate nella prospettiva comune di far sviluppare le attività calcistiche del settore giovanile e scolastico sul nostro territorio che coinvolge circa 400 giovani dai 5 ai 19 anni, una realtà ormai affermatasi nelle categorie dilettantistiche del calcio abruzzese.

La Piramide Gestionale condivisa dalle 2 società si è rivelata la strategia vincente per i rispettivi ambiti di attività come dimostrano i risultati conseguiti sino ad oggi.

La Scuola Calcio Élite della ASD Virtus Ortona, già campione regionale esordienti Under 13 nel 2018 e vicecampione nel 2019, ha ottime prospettive di qualificarsi anche al girone finale del toneo Fair Play Élite 2020, che mette in mostra le eccellenze delle scuole calcistiche Élite abruzzesi.

Sempre nel settore giovanile la Virtus Ortona vanta attualmente il primo posto in classifica nel campionato regionale Under 15 girone Élite,

il terzo posto in quello regionale Under 14 ed il quarto posto nella Coppa Abruzzo regionale Under 17.

Il settore giovanile della SSD Ortona calcio partecipa al campionato regionale Under 19 dove vanta attualmente il primo posto e milita attualmente al quarto posto nel campionato regionale Under 16.

Lo staff tecnico del settore giovanile ASD Virtus Ortona-SSD Ortona Calcio si avvale del contributo di figure di assoluto spessore ed esperienza, ben coordinate da Roberto La Selva in qualità di responsabile dei settori giovanili.

Entrambe le società ortonesi militano con le rispettive prime squadre nel campionato regionale di Promozione girone B anche grazie al vivaio dei giovani talenti provenienti dal settore giovanile e scolastico delle 2 società che ogni anno sforna giovani talenti attenzionati dai Centri Federali Territoriali della F.I.G.C. e puntualmente convocati nelle rappresentative regionali abruzzesi per partecipare ai più importanti tornei nazionali.

c.s.