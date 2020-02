Victoria Cross Ortona a caccia del poker sul campo del San Buono

Domenica 16 febbraio alle ore 15.00, il Victoria Cross Ortona affronterà in trasferta il San Buono Calcio, la gara è valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Seconda Categoria. La squadra di Mister Palmieri attraversa un buon periodo di forma che ha visto nelle ultime quattro giornate totalizzare dieci punti. Anche il San Buono è una squadra che sta giocando bene ed in classifica precede gli ortonesi di tre punti. Una partita di fondamentale importanza perché un'ulteriore vittoria della squadra del Presidente Misci la proietterebbe verso posizioni che fino ad un mese fa erano impensabili. Il tecnico romano dovrà rinunciare a due pedine importanti, Capitan Giacomo Di Salvatore, appiedato dal giudice sportivo per una giornata e Mimmo Gueye per infortunio. Ci saranno però i rientri di Luca Scorpiglione e Ba Ahma che torna a disposizione dopo circa tre mesi.