L'amministrazione comunale ha voluto festeggiare un compleanno speciale del Teatro comunale con uno spettacolo che sarà offerto alla città. Infatti da lunedì 17 febbraio a partire dalle ore 10.30 sarà aperto il botteghino del Teatro per il ritiro dei biglietti per lo spettacolo in programma giovedì 27 febbraio, un evento unico per ricordare i 90 anni del Teatro Tosti.

«Un compleanno di scena unico e irripetibile – commenta il Sindaco Leo Castiglione – per onorare uno dei luoghi più importanti del patrimonio artistico e culturale della città di Ortona. l'amministrazione comunale ha voluto offrire ai cittadini la possibilità di partecipare a questo evento che entrerà nella storia della nostra comunità. Ringrazio per la collaborazione nell'organizzazione della serata di gala la Compagnia dell'Alba, che gestisce la struttura teatrale comunale».

Dunque da lunedì 17 (con orario 10.30/13.00) sarà quindi possibile ritirare direttamente presso il botteghino del teatro in corso Garibaldi i biglietti per assistere allo spettacolo "Pierino e il lupo" con la partecipazione dell'attore Michele Placido.

A seguire nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì l'orario di apertura del botteghino è pomeridiano dalle 18 alle 20, mentre giovedì e sabato dalle 10.30 alle 13.00. I biglietti saranno distribuiti fino a esaurimento dei posti disponibili e comunque non è prevista la prenotazione dei biglietti on line, né attraverso prenotazioni telefoniche o via mail. È importante ricordare che ogni persona presso il botteghino potrà scegliere il suo posto in pianta e potrà prendere massimo due biglietti.