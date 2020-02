Aperitivo solidale con Preziosi al Teatro Tosti di Ortona il 20 febbraio

Il Teatro Tosti di Ortona, diretto dalla Compagnia dell’Alba, in occasione dello spettacolo “Van Gogh. L’odore assordante del bianco” con Alessandro Preziosi, che si terrà il 20 febbraio alle 20.45, e che ha già fatto registrare il sold out, ha accolto con piacere l'invito dell'associazione ADRICESTA Onlus – Associazione donazione ricerca italiana cellule staminali trapianto e assistenza e ospiterà nel foyer, il 20 febbraio, dalle ore 18.00 alle ore 20.30, un momento di solidarietà con l’Aperitosti che, solo per questo evento, avrà il costo di 20 euro ( 10 euro costo

aperitivo e 10 euro a favore dell’associazione).

Precisiamo che l'attore, Alessandro Preziosi, parteciperà all'evento dalle ore 18.45 alle ore

19.30. I posti sono limitati. L’ADRICESTA Onlus, costituitasi nel 2004, raccoglie fondi per migliorare i servizi ospedalieri.

Attualmente è impegnata a promuovere e a portare avanti il progetto “Un buco nel muro”

indirizzato a sconfiggere la solitudine dell'isolamento dei ricoverati nei reparti di oncoematologia pediatrica, chirurgia pediatrica e trapianti e “Un sogno in corsia” per esaudire i sogni dei bambini malati terminali o con patologie gravi.

Nel fare questo l’associazione si avvale del testimonial Alessandro Preziosi. Quanto raccolto attraverso l’Aperitosti sarà devoluto al Centro di riferimento regionale di diabetologia

pediatrica - Ospedale SS. Annunziata di Chieti, diretto da Stefano Tumini, che interverrà all’evento. Lo spettacolo “Van Gogh.

L'odore assordante del bianco” , Khora Teatro in co-produzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo,

di Stefano Massini, regia di Alessandro Maggi, è il quinto appuntamento della stagione di prosa realizzata dalla Compagnia dell’Alba, in collaborazione con l’ACS Abruzzo, ed è già sold out. Per prendere invece parte all’Aperitosti l’acquisto e il ritiro ticket aperitivo è al botteghino del Teatro Tosti entro e non oltre il 19 febbraio.

Orario del botteghino: martedì, mercoledì e venerdì 18.00/20.00 – giovedì e sabato 10.30/13.00. Non è possibile effettuare la prenotazione per telefono e/o via mail.

Maggiori info allo 085/4212125.