NOMINA SCRUTATORI

La Commissione elettorale comunale ha formalizzato i criteri di nomina degli scrutatori iscritti nel vigente albo comunale recependo le linee di indirizzo delineate dalla giunta comunale nella delibera numero 10 dello scorso 4 febbraio. In particolare nella selezione degli scrutatori alle prossime consultazioni referendarie del 29 marzo, è riproposto quale criterio di precedenza la condizione di studente non percettore di alcun reddito o di disoccupato/inoccupato che dovrà essere autocertificato attraverso la presentazione di una domanda da presentare entro il 28 febbraio.

«Come per le precedenti consultazioni abbiamo voluto rinnovare l'esperienza di indicare alcune priorità sulla individuazione degli scrutatori – commenta il sindaco Leo Castiglione – per cercare di assicurare l'incarico a persone che risultino disoccupate o inoccupate e studenti e soprattutto a persone che siano realmente interessate a svolgere l'incarico. Una soluzione già sperimentata e che si è rivelata efficace anche per limitare la situazione di un elevato numero di rinunce da parte di chi era stato sorteggiato per l'incarico di scrutatore».

Nel sito istituzionale del Comune, sezione "Servizi demografici" e presso l'ufficio elettorale sono disponibili i moduli da compilare per gli attuali iscritti all'albo degli scrutatori, con cui si autocertifica la propria condizione e si dichiara la propria disponibilità a svolgere l'incarico nel caso di nomina. Le istanze debitamente compilate e corredate di copia del documento d'identità, dovranno essere consegnate o inviate all'ufficio protocollo entro le ore 12 del 28 febbraio.

Nel caso in cui il numero delle domande pervenute fosse superiore al numero degli scrutatori da nominare, la commissione elettorale procederà, in seduta pubblica, come è successo fino ad oggi, al sorteggio dei nominativi. Invece se il numero delle domande risulta inferiore si procederà, per il numero residuo da nominare, al sorteggio tra tutti i nominativi iscritti all'albo degli scrutatori del Comune.

Si ricorda che non potranno essere ritenute ammissibili le domande presentate da coloro che non risultano regolarmente iscritti nell' albo comunale degli scrutatori.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l'ufficio elettorale al numero 085/9057412-411.