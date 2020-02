Dopo la sosta, torna in casa il Victoria Cross Ortona

Domenica 9 febbraio alle 17.30, presso lo stadio Comunale di Ortona, il Victoria Cross Ortona affronterà il Tornareccio, nella gara valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Seconda Categoria. Dopo la sosta, la squadra di Mister Palmieri torna in campo molto carica e consapevole dei propri mezzi che ha visto gli ortonesi prendere sette punti nelle ultime tre partite. La gara si prospetta insidiosa perché, seppur la squadra ospite è ultima in classifica, nel mercato di gennaio si sono rafforzati, vincendo una partita e perdendo di misura contro la seconda in classifica, quindi gara da non prendere assolutamente sottogamba. Il tecnico romano avrà a disposizione l'intera rosa, eccetto Luca Scorpiglione, ed avrà l'imbarazzo della scelta per mettere l'undici titolare per poter portare a casa la terza vittoria consecutiva. Vi aspettiamo numerosi, ingresso libero.