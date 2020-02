UN COMPLEANNO DI SCENA

Un anniversario per festeggiare uno dei luoghi più importanti del patrimonio artistico e culturale della città di Ortona. Sul palcoscenico del Teatro Tosti il prossimo 27 febbraio andrà in scena una serata speciale con Michele Placido, voluta dall'amministrazione comunale per ricordare i 90 anni del teatro cittadino, realizzato nel 1930 dall'ingegnere Tommaso Pincione.

La giunta comunale ha infatti approvato l'allestimento dello spettacolo "Pierino e il lupo" di Sergej Prokofiev con la partecipazione dell'attore e regista Michele Placido e dell'orchestra "I Giovani Accademici", un anniversario che verrà festeggiato con uno spettacolo offerto alla cittadinanza con il contributo di 11mila euro deliberato dalla giunta.

«La data è importante per la storia della nostra città – sottolinea il sindaco Leo Castiglione – e abbiamo voluto festeggiare la ricorrenza con una serata unica che resterà nella memoria della nostra comunità. E la presenza sul palco di un noto attore accompagnato da una orchestra formata da giovani musicisti abruzzesi sottolinea l'importanza di questa struttura come luogo di opportunità e di crescita nel panorama culturale e artistico regionale e nazionale. Uno degli obiettivi di questa amministrazione è stato quello di investire sul teatro come palcoscenico per l'organizzazione di qualificate rassegne con spettacoli di prosa, danza, opere liriche, concorsi di canto ma soprattutto come centro di produzione culturale e formazione per tanti giovani che vogliono calcare le scene. E proprio per rimarcare la centralità del palcoscenico ortonese, vogliamo ricordare con un evento le novanta candeline del teatro che dal 2008 porta il nome di uno dei figli più illustri della nostra città, ovvero il compositore Francesco Paolo Tosti».

La storia del teatro comunale si sviluppa con alterne vicende a partire dalla sua costruzione completata in meno di un anno il 22 febbraio 1930. L'idea del progetto di un nuovo teatro per la città di Ortona si deve ad un personaggio geniale e avventuroso, l'ingegnere Tommaso Pincione, nato a La Spezia da madre ortonese, che dopo aver trovato fama e fortuna in Oriente come ingegnere idraulico nella costruzione di porti e dighe, nel 1927, tornato in Italia, volle creare per la sua Ortona uno spazio per l'arte e la città, uno dei più grandi del tempo con circa 900 posti. Il 26 febbraio 1930 il teatro venne inaugurato e il giorno successivo si alzò il primo palcoscenico con l'opera lirica "Rigoletto". Nel 1999 il Consiglio comunale di Ortona decise l'acquisto dell'immobile da privati e attraverso finanziamenti nazionali e regionali si avviò una delicata fase di riqualificazione e restauro della struttura conclusa con la sua riapertura nel gennaio 2006.

