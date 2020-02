Convocazione del Consiglio Comunale di Ortona

Il Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Lucia Simona Rabottini, dispone e avvisa che il Consiglio comunale è convocato nella sala delle adunanze consiliari in seduta di sessione ordinaria , in prima convocazione sabato 8 febbraio 2020 alle 9:00 e in seconda convocazione martedì 11 febbraio 2020 alle 15:00, per trattare questi punti all'ordine del giorno:

1) Surroga del consigliere Trozzi Tommaso dimissionario:

2) Nomina componente della Prima Commissione Consiliare permanente in sostituzione di consigliere dimissionario;

3) Approvazione regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione dell’albo degli operatori

economici;

4) Piano straordinario di lotta alla cimice asiatica;

5) Comunicazioni;