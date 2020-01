Gli impavidi alla prima di due trasferte consecutive. Domenica di scena a Bergamo

Inizierà domenica contro l’Olimpia Bergamo quella che per la Sieco sarà una serie di gare molto difficili, da giocare contro formazioni costruite sognando il salto in Superlega. Bergamo e Siena in trasferta, poi ancora la BCC di Castellana e ancora Brescia, Santa Croce e Calci a chiudere il filotto.



Una cosa è però certa. L’Impavida giocherà con la tranquillità di chi ha già centrato il primo obiettivo ma che vuole continuare a stupire chi ad inizio anno non avrebbe puntato un centesimo sul grande cammino compiuto fino ad oggi. Quando mancano sette giornate e 21 punti in palio da qui alla fine del campionato, Coach Lanci & Co., con la vittoria di domenica scorsa, hanno distanziato le ultime due in classifica Reggio Emilia e Cantù di 23 punti. Se anche dovesse “cascare il mondo” la SIECO è certa della sua permanenza in serie cadetta.



All’andata la Sieco si impose con un 3-0 arrivato però al termine di una gara equilibrata (fatta eccezione per il primo set) ed avvincente. I lombardi, forti dell’opposto brasiliano Wagner, dello schiacciatore Preti e della collaudata coppia centrale formata da Erati e Cargioli, vorranno di certo vendicare la sconfitta subita all’andata e continuare la scalata alla classifica per ottenere un miglior piazzamento Play-off.



Tutto liscio in Casa Impavida. Mister Nunzio Lanci ha tutti a disposizione per cercare di arginare i bergamaschi. Marks, rientrato da poco, sta giorno dopo giorno ricostruendo l’intesa con Pedron mentre Simoni appena recuperato è già decisivo.



Come di consueto la diretta streaming è disponibile su YouTube ma anche sul sito della Sieco: www.impavidapallavolo.it



Ad arbitrare l’incontro ci penseranno il signor ROSSI Alessandro di Ventimiglia (Im) e la signora SPINNICCHIA Giorgia di Catania. Fischio di inizio alle ore 18 di domenica 2 febbraio.



Queste le altre gare della V Giornata di ritorno per la Serie A2 CredemBanca:



Pool Libertas Cantù – Emma Villas Aubay Siena

Synergy Mondovì – BCC Castellana Grotte

Geosat Geovertical Lagonegro – Conad Reggio Emilia

Kemas Lampiel Santa Croce – Sarca Italia Chef Centrale Brescia

Materdominivolley.it Castellana Grotte – Peimar Calci



Classifica Serie A2 CredemBanca:

Siena 35, ORTONA 32, BCC Castellana Grotte 32, Bergamo 30, Calci 29, Brescia 25, Santa Croce 20, Lagonegro 17, Materdomini Castellana Grotte 17, Mondovì 15, Reggio Emilia 9, Cantù 9.