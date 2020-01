Il barbiere di Siviglia in scena al Teatro Tosti di Ortona

"Il barbiere di Siviglia", in una veste tutta nuova, sarà in scena, sabato 1 febbraio, alle 20.45, al Teatro Tosti di Ortona. Uno spettacolo nuovo, inedito nella sua forma e allestimento, una commedia musicale pop che mantiene però intatti i contenuti della vicenda narrata in prosa da Beaumarchais.

L’autore francese ci racconta, in maniera esilarante, le vicende del conte Almaviva in una splendida trilogia: Il barbiere di Siviglia, Le nozze di Figaro, La madre colpevole. La commedia nasce nel 1772, Gioacchino Rossini, nel 1816 ne racconterà le gesta in chiave lirica. In questo fresco e nuovo spettacolo si trovano spunti e personaggi anche dai due episodi successivi, a rendere ancora più accattivante e curiosa la vicenda dell’amore anelato tra Rosina e Almaviva.

La scenografia è sorprendente, tutta in verticale fatta di tele colorate e giochi di luce unici con i brani più belli della musica internazionale pop latina, sudamericana e spagnola. Le liriche e le traduzioni sono di Elena Talenti e Sandro Querci.

L’adattamento e la regia sono di Sandro Querci, una produzione Walters Produzioni. I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Tosti.

E’ possibile acquistare anche on line sul circuito Ciaoticket.

Maggiori info allo 085/4212125.