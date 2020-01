"Interminati spazi, sovrumani silenzi" è il titolo del mese della memoria che anche quest'anno l'Amministrazione comunale ha promosso in occasione del 27 gennaio, un insieme di iniziative rivolte alle scuole e alla cittadinanza. In particolare sono aperte presso la biblioteca comunale e il MuBa tre mostre (mostre d'inciampo) per ricordare i contesti storici e culturali nei quali maturarono le culture nazifasciste che portarono alla Shoah, con attività di lettura per bambini e famiglie e di accompagnamento alla visita. Inoltre sono previsti spettacoli presso il Teatro Tosti all'interno della stagione culturale della struttura. «Occorre impegnarsi quotidianamente – dichiara il Sindaco Leo Castiglione che questa mattina ha partecipato alla iniziativa in Prefettura a Chieti per ricordare il "Giorno della memoria" a cui ha partecipato anche l'Istituto Nazionale Tostiano – a mantenere alta l'attenzione sulla memoria, seguendo l'insegnamento di Liliana Segre, alla quale è stata conferita la cittadinanza onoraria di Ortona, per contrastare ogni forma di indifferenza verso questa tragedia umana della nostra storia recente».

Questo il programma completo delle mostre d'inciampo: dal 27 gennaio al 27 febbraio presso il Museo della Battaglia di Ortona "Anna Frank non è sola"; presso la Biblioteca comunale, sala ragazzi "Nel giorno in cui il mondo divenne più nero"; presso Biblioteca comunale, area espositiva piano terra "Tu sei un poeta!". Il 27 gennaio alle ore 16,30 presso il Nido infanzia "A. Gramsci", laboratorio di lettura con le famiglie, il 28 gennaio a Teatro Tosti l'Accademia dello spettacolo presenta "La memoria di un giorno" testo e regia di Lorenza Sorino, il 29 gennaio presso la sala rotary della Biblioteca alle ore 17 "Fu stella", letture ad alta voce con il gruppo "L'appetito vien leggendo", giovedì 30 sempre in biblioteca un pomeriggio dedicato alle letture per bambini e famiglie del Cipì mentre la sera al Teatro Tosti uno spettacolo di danza "E-Aktion T4: le vite indegne" di Americo Di Francesco. Il programma si chiude venerdì 31 con le letture del Cipì.

Per informazioni e prenotazioni visite, letture e laboratori è possibile contattare i numeri: 085 9067233 (biblioteca) e 085 9068207 (MuBa) mentre per le prenotazioni degli spettacoli a teatro è possibile contattare la biglietteria al numero 085 4212125.