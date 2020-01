Grande prova del Victoria Cross Ortona che espugna Atessa

Draghi San Luca - Victoria Cross Ortona 0-2.

Formazione: Domenico Doghieri Andrea Dell'olio Luca Serra Mouhamed Gueye Marco Edvan Abazi Giacomo Di Salvatore Andrea Pacaccio ( 75° Thomas Basilisca) Mattia Annecchini ( 87° Cristian Troiani) Aziz Cisse ( 62° Flamur Hamza) Nicola Scarinci Luca Scorpiglione. Ennesima grande prestazione dei ragazzi di Mister Palmieri che portano a casa tre punti meritati inanellando il terzo risultato utile consecutivo fatto di un pareggio e due vittorie. Partono subito forte gli ortonesi, Cisse si libera di un avversario e calcia in porta, il portiere respinge ed Annecchini da posizione defilata prende il palo. Al 40° assist di Gueye ancora per Cisse che da buona posizione manda alto. Al 44° punizione dal limite per gli atessani, gran colpo di reni di Doghieri che devia sul palo. Passa solo un minuto, e su un'azione del superlativo Gueye, il Victoria Cross passa in vantaggio con un siluro di Scorpiglione ( primo goal per lui) che batte imparabilmente il portiere di casa, il primo tempo si chiude 0-1. Il secondo tempo ricomincia ancora con gli ortonesi a fare la partita, al 7° Cisse si invola verso la porta avversaria e viene falciato al limite dell'area, si incarica del tiro Annecchini che calcia in maniera perfetta, la palla colpisce la traversa e sulla ricaduta sbatte sul portiere e va in rete. La squadra di mister Palmieri cerca di chiudere definitivamente la contesa e sfiora il goal ripetutamente con Hamza e con Annecchini prima e Scarinci poi. La squadra ortonese sta prendendo sempre più consapevolezza delle proprie forze e segue alla lettera i dettami del Mister che si sta imponendo sempre più con personalità e carisma ( complimenti alla società per aver puntato su di lui). Il prossimo week end il campionato di Seconda Categoria si ferma, si tornerà in campo domenica 9 febbraio alle 17.30 dove al Comunale di Ortona arriverà il Tornareccio.