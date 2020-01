Al Teatro Tosti di Ortona si celebra il Giorno della memoria

Il 27 gennaio 1945 i soldati dell’Armata Rossa abbattevano i cancelli di Auschwitz e liberavano i prigionieri sopravvissuti allo sterminio del campo nazista svelando al mondo il più atroce degli orrori: la Shoah.

Con una legge del 20 luglio 2000, l’Italia ha istituito il Giorno della memoria scegliendo il 27 gennaio come data simbolica. In occasione di quest’anniversario, al Teatro Tosti di Ortona sono previsti due eventi mirati a tenere desta l’attenzione su una tragedia che non deve essere dimenticata.

Gli appuntamenti, organizzati dalla Compagnia dell’Alba, fanno parte integrante del calendario di manifestazioni realizzato, in occasione del 27 gennaio, dal Comune di Ortona in collaborazione con la Biblioteca comunale.

Si comincia martedì 28 gennaio con lo spettacolo “La memoria di un giorno”.

Alle ore 9.00 è previsto il matinée per le scuole, alle ore 20.45, invece, c’è lo spettacolo serale. Il testo e regia sono di Lorenza Sorino, Assistente alla regia, Alessia De Guglielmo. "Una storia

raccontata con parole, canzoni e musica. Le storie sono quelle più nascoste e meno conosciute che ci aiutano a ricordare quello che non deve essere dimenticato. Un periodo storico che ha lasciato una ferita insanabile nella storia dell'umanità perché è di quella umanità che siamo stati privati, durante quegli anni pesanti e muti.

Gli insegnanti dell'Accademia dello Spettacolo di Ortona, insieme ad alcuni allievi, ripercorreranno quelle che sono le pagine di quella storia che non dobbiamo dimenticare".

Giovedì 30, invece, sempre alle 20.45, appuntamento con lo spettacolo di danza “E- Aktion T 4 - Le vite indegne”. La regia e le coreografie sono di Americio di Francesco. In scena i danzatori della scuola d’arte “New step” di Americo Di Francesco e Paola Lancioni.

Info e prenotazioni allo 085/4212125. Biglietti in vendita al botteghino del Teatro Tosti: martedì, mercoledì e venerdì 18.00/20.00 - giovedì e sabato 10.30/13.00. Lunedì chiuso.