Victoria Cross Ortona in trasferta ad Atessa contro i Draghi San Luca

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica 26 gennaio alle ore 15.00, presso lo stadio Fonte Cicero di Atessa, il Victoria Cross Ortona affronterà la forte compagine dei Draghi San Luca. La gara è valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Seconda Categoria. Dopo l'ottima prestazione di domenica scorsa I ragazzi di Mister Palmieri sono chiamati a ripetersi e lo dovranno fare su un campo non facile, contro una squadra quinta in classifica e che all'andata aveva fatto bottino pieno al Comunale di Ortona. Gli ortonesi si sono preparati bene questa settimana e, seppur con qualche acciaccato, venderà cara la pelle pur di riportare a casa un risultato positivo.