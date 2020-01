Paolo Cendon, il giurista dei diritti dei piu’ fragili, a Ortona.

Diritti in Movimento Abruzzo in collaborazione con il Consultorio Familiare A. Ge. di Ortona (CH) e A.I.G.A. Chieti (Associazione Italiana Giovani Avvocati), con il patrocinio del Comune di Ortona, dell’Ordine degli Avvocati di Chieti e dell’Ordine degli Assistenti Sociali Abruzzo, organizza l’interessante incontro di studi: conversazione su "I nuovi diritti dei fragili. L'Amministrazione di sostegno tra disciplina e riforme.”

Il convegno avrà luogo ad Ortona (CH), sabato 25 gennaio alle ore 9.30 presso la Sala della Musica di Palazzo Corvo in Corso Giacomo Matteotti n.2.

L’incontro si propone di affrontare i temi della tutela delle persone fragili attraverso una conversazione tra autorevoli relatori quali il Prof. Paolo Cendon, padre della legge sull’amministrazione di sostegno (L. 9 gennaio 2004 n.6), della nozione di danno esistenziale nonché docente di diritto privato all’università di Trieste e fondatore di Diritti in movimento, un sodalizio che si propone di portare all’attenzione dei soggetti istituzionali ed in tutti i contesti sociali il tema della fragilità come condizione esistenziale da tutelare ed il Giudice Tutelare del Tribunale di Chieti Dott.ssa Diana Genovese.

In particolare si propone di affrontare la disciplina dell’Amministrazione di Sostegno nonché i punti critici dell’istituto e le possibili riforme.

Il convegno è aperto all’intera cittadinanza e sono stati riconosciuti dal COA di Chieti n.3 crediti formativi per gli avvocati.





La segreteria organizzativa:

Avv. Lara di Paolo 3498480739 (consulente legale Consultorio Familiare A. Ge. Ortona)