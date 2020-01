Con un nuovo appuntamento, il primo di quest'anno, riprende gli incontri del corso di aggiornamento professionale "Nati per Crescere" rivolto a educatori, insegnanti e famiglie. Giovedì 23 gennaio, alle ore 17 presso l'auditorium della sala Eden, è in programma la lezione della professoressa Rosy Nardone dal titolo "Immagini e immaginari di genere tra narrazioni e sperimentazioni", che prosegue il percorso di approfondimento sugli argomenti educativi e culturali per la prima infanzia. Docente di Didattica e Pedagogia Speciale all'Università di Bologna, Rosy Nardone da anni svolge la sua ricerca sia nel campo della educazione alla cittadinanza globale e digitale, sia nello studio di prospettive di genere nell'educazione (educazione alle differenze) con numerose pubblicazioni scientifiche.

«La presenza della professoressa Nardone in questo corso – dichiara il Sindaco Leo Castiglione –indica l'alta qualità dell'offerta che i nostri servizi propongono per la formazione della cittadinanza fin dalla più tenera età». Il corso, iniziato a maggio dello scorso anno ed in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Matilde Serao" di Ortona, è accreditato dal MIUR ed ha riscosso notevole successo con quasi cento iscritti. «L'argomento di questo incontro – dichiara l'assessore al'educazione e istruzione Scuola Ilaria Ortolano – è particolarmente importante ed attuale perché affronta le tematiche educative del rispetto e della dignità reciproca».

