NUOVI PARCHEGGI

Il primo intervento per la sistemazione della nuova zona di sosta a pagamento a Santa Liberata sta riguardando la demolizione delle pensiline dell'ex terminal autobus. I lavori per un importo di 12mila euro assegnati alla ditta ortonese Edilizia Centro libereranno l'area delle strutture in cemento armato realizzate per attrezzare il terminal che di fatto non è mai entrato in funzione e negli anni scorsi è stato utilizzato come Centro per la raccolta dei rifiuti.

Conclusa la demolizione l'area potrà essere predisposta per l'istituzione di un parcheggio con circa 60 stalli per strisce blu che potranno essere utilizzati per la sosta a pagamento delle auto nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle 20 e che andrà ad incrementare, insieme al parcheggio libero già presente, l'offerta dei parcheggi soprattutto per gli utenti dell'ospedale.

«Con il parcheggio individuato in questa zona – commenta il sindaco Leo Castiglione – raggiungiamo l'obiettivo di riqualificare un'area pubblica strategica che sorge tra l'ospedale, gli istituti scolastici e il centro commerciale e che oggi non è utilizzata ma soprattutto si prevede una nuova regolamentazione del traffico rispondendo anche ad una maggiore sicurezza dell'utilizzo delle vie vicine all'ospedale e al polo scolastico».

La riconversione di questa area pubblica di Fonte Grande si inserisce anche nel progetto di riqualificazione del popoloso quartiere ortonese che prevede anche i lavori di sistemazione di marciapiedi e strade nelle vie adiacenti alla chiesa parrocchiale di San Gabriele dell'Addolorata. Un progetto che prevede un finanziamento di 150mila euro e che dopo l'approvazione del mutuo presso la Cassa depositi e prestiti e in fase di procedura d'appalto.

«Con questi interventi – sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici Cristiana Canosa – l'obiettivo è riqualificare una importante zona della città sia sotto l'aspetto urbano e sia sotto l'aspetto dei servizi e della viabilità prevedendo una serie di lavori che andranno a migliorare sia il decoro urbano e sia l'utilizzo degli spazi e delle aree pubbliche».