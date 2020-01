Prova di forza del Victoria Cross Ortona, battuto il Trigno Celenza 3-1

Victoria Cross Ortona - Trigno Celenza 3-1. Formazione: Andrea Canzio Andrea Dell'olio Luca Serra Mouhamed Gueye (87° Aziz Cisse) Marco Edvan Abazi ( 46° Nicola Scarinci) Giacomo Di Salvatore Luca Scorpiglione Mattia Annecchini ( 67° Marco Faro) Flamur Hamza (85° Francesco Ranalli) Cantoli Bakary Nicola Nicola Sanvitale ( 58° Andrea Pacaccio). Vince e convince il Victoria Cross Ortona davanti ad una buona cornice di pubblico, batte il Trigno Celenza giocando una delle migliori partite del campionato. E dire che la gara per gli ortonesi non era partita bene infatti al dodicesimo gli ospiti passano in vantaggio con l'attaccante che di testa beffa Canzio. La squadra di casa non accusa il colpo e comincia a macinare gioco, al ventottesimo splendida combinazione tra Hamza, Cantoli e Sanvitale con quest'ultimo che manda la palla di poco fuori. Al trentacinquesimo è la volta di Abazi che di testa impegna il portiere ospite. Il Trigno Celenza è alle corde e al quarantaquattresimo capitola , su un calcio piazzato calciato impeccabilmente da Annecchini, Capitan Di Salvatore svetta di testa su tutti ed insacca. Non passa neanche un minuto che il Victoria Cross raddoppia, su una sassata da fuori area di Scorpiglione il numero uno ospite non trattiene la palla e Sanvitale ne approfitta per raddoppiare. E in pieno recupero per poco non arriva il terzo goal con Cantoli che con un tiro a giro da fuori area manda la sfera a pochi centimetri dal palo, sarebbe stato un "golazo". Il secondo tempo ricomincia da dove era finito il primo, ancora con Cantoli protagonista che, al decimo minuto, parte in slalom liberandosi di un paio di avversari e serve a Sanvitale la palla del comodo 3-1 ( per lui settimo goal stagionale). Da quel momento in poi è pura accademia per la squadra di Mister Palmieri ( alla sua prima vittoria da allenatore) che va ancora vicino al goal e dietro non concede nulla al Trigno Celenza. A tre minuti dal termine standing ovation per Mimmo Gueye che lascia il posto al suo connazionale Cisse e si prende i meritati applausi dopo la sua prestazione straordinaria. Ora gli ortonesi sono chiamati a dare continuità a queste prestazioni a partire da domenica prossima dove in trasferta, ad Atessa, affronterà il forte Draghi San Luca.