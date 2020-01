Il mercato coperto di Ortona cambia veste per accogliere il concerto di Piovani

Il mercato coperto di Ortona per un giorno lascia la sua veste di mercato,

i banchi della frutta a verdura hanno lasciato il posto a palco, luci e sedie per accogliere il concerto di Piovani.

Il concerto del celebre pianista e compositore Nicola Piovani, vincitore del premio Oscar per la migliore colonna sonora con "La Vita è Bella" (1999) era inserito nel cartellone dell’estate ortonese 2019, ed era stato allestito nella piazza del Teatro Tosti , ma le avverse condizioni meteo costrinsero a rinviare l’evento.

Riprogrammato per domenica 19 gennaio e nella nuova location del mercato coperto non ci saranno problemi per le condizioni meteo e sarà la prima occasione per apprezzare questo edificio nella sua nuova veste .

Decisamente invitante l'allestimento dell'ingresso per accogliere il pubblico

L’interno ha assunto un aspetto completamento diverso da quello sinora visto

Sono stati predisposti 500 posti a sedere

con un curato allestimento dell'interno del mercato

dove trova spazio le atezzature per il concerto

il palco

un angolo bar

L’esterno è stato vestito a festa

Comincia così un nuovo ruolo di questo luogo situato al centro di Ortona che ha notevoli potenzialità di accoglienza per eventi di vario genere .

Alle 17,30 di domenica 19 gennaio si inizia con un concerto, ma in futuro potrebbero esserci anche altri eventi .