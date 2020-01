IL CONCERTO DI PIOVANI È STATO REGOLARMENTE AUTORIZZATO DA UN ATTO DEL SINDACO

Il sindaco Leo Castiglione con un proprio atto, secondo quanto previsto ex art.54 del T.U.E.L , ha autorizzato lo svolgimento del concerto del Maestro Nicola Piovani in programma questa sera alle ore 17.30.

Il sindaco Leo Castiglione, nonostante la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo abbia espresso il proprio parere non favorevole, in virtù dei documenti agli atti come il certificato di collaudo statico parziale riferito a tre campate di solaio calpestio per le parti recentemente consolidate , la Scia antincendio , l'impiantistica di sicurezza manutentata, il piano di sicurezza e soprattutto l'atto unico di collaudo statico datato 16.04.2018 a firma del tecnico collaudatore ha autorizzato l'evento ritenendo che vi siano tutte le condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell'evento.

"L'atto autorizzativo, come quelli che firmo per consentire lo svolgimento delle partite allo stadio - spiega Leo Castiglione- si fonda comunque su elementi di carattere tecnico perché ovviamente la sicurezza dei cittadini è il mio obiettivo primario. E non mi sembra che il solerte consigliere Marchegiano si preoccupi o abbia mai approfondito la questione delle autorizzazioni dello stadio. Mi sembra invece chiaro che l'azione del consigliere Giorgio Marchegiano sia unicamente volta a distruggere la ripresa della nostra città e in particolare quella legata alle manifestazioni, forse perché ha chiaramente un problema personale con l'assessore Cristiana Canosa? Ed è disposto, per questa sua lotta personale risalente alla sua militanza PD, anche a danneggiare la città come dimostra la sua azione nel caso del concerto?."

" Marchegiano - continua il sindaco Castiglione- dopo aver letto e pubblicato il verbale della Commissione avrebbe dovuto magari chiedersi come mai quegli stessi atti hanno invece consentito agli uffici competenti di autorizzare l'apertura del Mercato Coperto nella sua funzione quotidiana e ordinaria di vendita al pubblico, in cui tra l'altro, al contrario del concerto dove sono stati venduti dei biglietti e si conosce il numero esatto dei partecipanti, non si può prevedere l'afflusso di persone. Io sono abituato a risolvere i problemi che quotidianamente si presentano per il bene di Ortona e non a fare sterile e dannosa propaganda contro la nostra città."