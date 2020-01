Domenica 19, torna in casa il Victoria Cross Ortona

Domenica 19 gennaio alle ore 17.30, presso lo stadio Comunale di Ortona ci sarà l'incontro di calcio tra il Victoria Cross Ortona ed il Trigno Celenza, la gara è valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Seconda Categoria. Dopo il buon pareggio di domenica scorsa in trasferta contro il Rocca San Giovanni, I ragazzi di Mister Palmieri sono chiamati alla vittoria per uscire dai bassifondi della classifica che attualmente li vede impelagati in piena zona retrocessione. Il tecnico ortonese recupera qualche pedina assente la settimana scorsa ed avrà l'imbarazzo della scelta per schierare la formazione, certo di schierare una squadra che possa regalargli la sua prima vittoria da quando è diventato l'allenatore del Victoria Cross Ortona. Tutti allo stadio domenica, vi aspettiamo numerosi, ingresso libero.