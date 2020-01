LIBRI SCOLASTICI

È stato pubblicato nella sezione "servizi" e quindi diritto allo studio del sito comunale, l'avviso per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020. Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado, che appartengono a nuclei familiari il cui indicatore ISEE non superi il limite massimo di euro 15.493,71.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'ufficio diritto allo studio del Comune di Ortona, presso il Polo Eden. Le domande dovranno essere inviate all'ufficio protocollo del Comune entro le ore 12 di lunedì 16 marzo 2020.

Sulla pagina web del Comune di Ortona

è possibile trovare tutta la documentazione.

AVVISO - MANIFESTO RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2019-2020;