FILUMENA di scena al TEATRO TOSTI di ORTONA

Appuntamento nel weekend al Teatro Tosti di Ortona con la commedi “Filumena” proposta dagli “Amici del Teatro” e dalla “Compagnia Teatro Vittoria”. Lo spettacolo, liberamente tratto da “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo, andrà in scena il 17 /18 gennaio alle 20.45, pomeridiana domenica 19 alle 17.30. La regia è di Mauro Vanni.

In scena Eliana De Marinis e Francesco Paolo Verratti. Domenico Soriano, ricco pasticcere e impenitente donnaiolo napoletano, è legato all’ex prostituta Filumena Marturano da una relazione più che ventennale.

Conosciuta al tempo della guerra, dopo averla tolta dalla casa di tolleranza, la accoglie in casa sua come amante-convivente nonché governante. La storia è nota a tutti: la messa in stretto contatto con il pubblico, solo 30 spettatori saranno sul palco, renderà però ancora più chiaro l’intricato rapporto che lega Domenico a Filumena come una continua confessione personale. I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Tosti.

Il botteghino sarà aperto venerdì pomeriggio fino all'inizio dello spettacolo, il sabato mattina dalle 10.30 alle 13 e prima dello spettacolo, e la domenica pomeriggio fino all’inizio dello spettacolo. E’

possibile acquistare anche on line sul circuito Ciaoticket.

Maggiori info allo 085/4212125.