CARNEVALE 20VENTI

Sul sito web del Comune di Ortona è stato pubblicato l'avviso pubblico per la partecipazione alla tradizionale sfilata di Carnevale in programma domenica 23 e martedì 25 febbraio.

L'amministrazione comunale per sollecitare e allargare la partecipazione alla manifestazione ha pubblicato anche per l'edizione di quest'anno, l'avviso che permette a istituzioni scolastiche, associazioni, pro loco e comitati spontanei di cittadini di manifestare il proprio interesse alla manifestazione con l'obiettivo di favorire una migliore organizzazione dell'evento e comunque per i carri è previsto un numero massimo di 10 partecipanti.

I progetti proposti con relativa richiesta di partecipazione,

( visualizza la richiesta

- scarica la richiesta )

dovranno essere corredati da idonea documentazione, e dovranno essere indirizzati al Sindaco del Comune di Ortona e per conoscenza all'assessorato alle manifestazioni del Comune di Ortona, tramite PEC all'indirizzo

oppure recapitate all'ufficio protocollo entro e non oltre lunedì 27 gennaio.

Ai partecipanti sarà riconosciuto un rimborso spese da quantificare in base al numero dei partecipanti e comunque al termine della manifestazione saranno premiati il carro e la coreografia più originale.