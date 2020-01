MACROSTRUTTURA COMUNALE

Uno degli obiettivi principali dell'azione amministrativa della giunta Castiglione è quello di rendere più efficiente la struttura organizzativa del Comune per rispondere alle esigenze dei cittadini e dare più incisività all'azione di governo. Nell'ottica dunque di offrire una maggiore funzionalità all'articolazione della struttura comunale la giunta ha approvato una riorganizzazione dell'organigramma degli uffici che prevede la costituzione di una unità organizzativa autonoma e di cinque settori sviluppati al loro interno in unità organizzative di II e III livello.

«La nuova organizzazione comunale – sottolinea il sindaco Leo Castiglione – è frutto di una attenta analisi per migliorare la funzionalità della struttura e per adattarla ai fabbisogni dell'ente in relazione ai programmi dell'attività amministrativa. In particolare la nuova macrostruttura offre una soluzione operativa ai nuovi impegni e incarichi amministrativi, come il nuovo sportello SUAP che dal primo gennaio è tornato alle dirette competenze del Comune attraverso gli uffici del terzo settore e con l'istituzione dell'ufficio Gare Centralizzato, dopo l'uscita dalla CUC quella di Lanciano, che gestirà direttamente la predisposizione e l'aggiudicazione dei bandi e appalti di tutti i settori. L'intento è quello di realizzare una macchina amministrativa in grado di raggiungere gli obiettivi programmati e quelli sopraggiunti grazie all'attribuzione di importanti finanziamenti, come quelli per le scuole, sul dissesto idrogeologico e sulla ciclopedonale, attraverso una razionalizzazione delle competenze e delle funzioni con strutture il più possibile equilibrate e omogenee».

Sul piano operativo il nuovo modello organizzativo si articola in una unità organizzativa autonoma per il servizio della polizia municipale e cinque settori comunali che si occuperanno di "Affari generali e servizi alla persona", "Servizi finanziari e risorse umane", "Attività tecniche e produttive", "Lavori pubblici, mobilità e patrimonio" e "Ufficio gare e contratti pubblici". La riorganizzazione riguarderà anche la dislocazione dei nuovi uffici con il trasferimento delle attività produttive in via Cavour sopra il mercato coperto mentre i due nuovi settori, lavori pubblici e ufficio gare, saranno strutturati nella sede comunale di corso Matteotti.

La razionalizzazione delle competenze non riguarda solo il settore delle attività tecniche e produttive, particolarmente impegnato sia sul fronte delle attività ordinarie e sia nei procedimenti di approvazione e attuativi degli strumenti urbanistici come PRG, Piani Particolareggiati e Piano Demaniale, come anche nella redazione del regolamento edilizio comunale sulla base della nuova normativa regionale e nella gestione del nuovo sportello unico digitale per l'edilizia, ma prevede anche il trasferimento del servizio patrimonio dai servizi finanziari ai lavori pubblici, in ragione di una ripartizione più funzionale e operativa per la manutenzione e valorizzazione dello stesso patrimonio comunale.

«Le modifiche introdotte – sottolinea il vicesindaco Vincenzo Polidori con delega al personale – nella articolazione degli uffici, insieme ai concorsi pubblici che abbiamo avviato per rinnovare e integrare il personale comunale, rispondono ad una logica di potenziamento e ottimizzazione dei servizi che porterà concreti vantaggi a tutta la città».