ERRI DE LUCA PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL TEATRO TOSTI DI ORTONA

Il romanzo, edito da Feltrinelli, racconta di due uomini che a quarant'anni dal processo che li ha visti uno nei panni del pentito, l'altro in quelli dell'accusato, si incrociano su un sentiero di montagna. Il primo è vittima di un incidente, il secondo chiama i soccorsi. Ma non c'è più nulla da fare. Il magistrato che indaga sul decesso è convinto che quella caduta sia un regolamento di conti fra due vecchi compagni di lotta e amici di gioventù, ritrovatisi poi l'uno contro l'altro. Il magistrato scarta l'ipotesi dell'incidente perché per lui la coincidenza di quell'incontro in montagna è impossibile; l'uomo che ha di fronte, di vent'anni più anziano, gli risponde che impossibile è la definizione di un avvenimento fino al momento prima che accada.



Sul palco dialogheranno con l'autore Don Gigi Giovannoni, fondatore Soggiorno Proposta onlus; Francesca Ranieri, docente Liceo Classico di Ortona; Gianluca Di Renzo, artigiano; Luigi Civitarese, presidente Sezione CAI di Ortona; Gabriele De Guglielmo, direttore Accademia dello Spettacolo e fondatore Compagnia dell'Alba e Romina Remigio, giornalista e fotoreporter. A moderare l'evento saranno Antonella Frixa e Domenico Di Francescantonio dell'Associazione AbruzzoLab.



All'evento parteciperà una delegazione di studenti e docenti del Liceo Classico di Ortona che, in occasione della Notte Nazionale del Liceo Classico, presenterà a teatro il programma delle iniziative che poi proseguiranno nella stessa serata, a partire dalle 19:30, nella sede di Via Papa Giovanni Paolo XXIII.



L'ingresso a teatro è gratuito fino ad esaurimento posti: è possibile prenotarsi sul sito www.abruzzolab.it.