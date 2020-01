Anche quest’anno il Liceo Classico di Ortona parteciperà alla Notte Nazionale del Liceo Classico: nata da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale (CT) e sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, si svolgerà in contemporanea nazionale in ben 436 Licei disseminati su tutta la penisola, con l’obiettivo di rilanciare la cultura umanistica, nella sua più ampia accezione, e dimostrare che il Liceo Classico, lungi dall’essere un indirizzo di studi antiquato, è invece animato dall’entusiasmo di tanti studenti preparati e attivi in vari ambiti della conoscenza.

In questa edizione la Notte nazionale del Liceo Classico di Ortona si tingerà di “Impossibile”: infatti la prima parte della celebrazione dell'evento verrà condivisa con l'associazione Abruzzolab presso il teatro “Tosti”, in cui sarà ospite Erri De Luca, che presenterà il suo nuovo romanzo “Impossibile”.

Una nutrita delegazione di studenti del liceo classico e alcuni docenti parteciperanno all'evento, per poi trasferirsi nella sede di via Papa Giovanni XXIII in cui i ragazzi presenteranno i loro lavori sul tema: “MENZOGNA è VERITÀ” attraverso letture sceniche, intermezzi musicali, mostre fotografiche e artistiche e rappresentazioni teatrali.

Le attività saranno introdotte, come previsto dal regolamento Nazionale, dalla lettura del brano iniziale e dalla proiezione del video realizzato dalla scuola capofila dell'evento e sarà concluso con un brano tratto dal testo classico “Agamennone” di Eschilo.

Vi aspettiamo numerosi a partire dalle 19:30 presso la nostra sede di via Papa Giovanni!

Francesca Ranieri