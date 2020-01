Pareggia il Victoria Cross 2-2 a Rocca San Giovanni

Rocca San Giovanni - Victoria Cross Ortona 2-2. Formazione: Domenico Doghieri Andrea Dell'olio ( 88° Francesco Ranalli) Luca Scorpiglione Mouhamed Gueye Nicola Scarinci Giacomo Di Salvatore Antonio Massone ( 15° Nicola Sanvitale 78° Thomas Basilisca) Mattia Annecchini Flamur Hamza Cantoli Bakary Nicola Aziz Cisse ( 20° Ovidiu Traicu). Altra buona prova dei ragazzi di Mister Marco Palmieri che hanno visto svanire la vittoria a quattro minuti dalla fine, una gara che, soprattutto per quello visto nel secondo tempo, avrebbero meritato di portare a casa. Partono subito forte gli ortonesi che vanno al tiro due volte con Massone, poi ci provano Cantoli e Hamza senza fortuna. Nel giro di venti minuti il Victoria Cross perde per infortunio prima Massone e poi Cisse e la squadra fatica a riorganizzarsi, ne approfitta la squadra di casa che nella prima azione degna di nota passa in vantaggio. Il secondo tempo inizia con i ragazzi di Mister Palmieri che chiudono nella loro metà campo il Rocca San Giovanni e dopo un quarto d'ora arriva il pareggio con Cantoli (settimo goal stagionale) che prima si procura il rigore e poi lo trasforma spiazzando il portiere ospite. Passano altri dieci minuti e gli ortonesi raddoppiano con Sanvitale (quinto sigillo per lui) che si libera di un paio di avversari e batte imparabilmente il numero uno di casa. Il Victoria Cross Ortona prova a chiudere la contesa ma manca il colpo del ko e a quattro minuti dalla fine arriva la doccia fredda del pareggio. Gli ortonesi non ci stanno e al 90° sfiorano l'eurogol con Cantoli che, da quaranta metri, sfiora la traversa, niente da fare, la gara si chiude sul 2-2 con molto rammarico per gli ortonesi. La strada tracciata da Mister Palmieri è sicuramente quella giusta e i ragazzi lo stanno seguendo e apprezzano molto il suo operato. Domenica alle 17.30, si torna a giocare in casa, al Comunale di Ortona arriverà il Trigno Celenza.