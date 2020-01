UNA NUOVA STRADA

L'amministrazione comunale in accordo con le società RFI e Odoardo Zecca srl ha raggiunto l'intesa per completare un importante intervento di riqualificazione urbana che interessa via Marina. Nell'ambito dei lavori condotti da RFI sul raddoppio della linea ferroviaria Adriatica si stanno completando anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'imbocco della galleria denominata "Castello" che hanno interessato anche la sovrastante strada comunale, e proprio nell'ottica di un miglioramento del sistema urbano e stradale dell'intera area, l'amministrazione comunale aveva chiesto, già alcuni mesi fa, la possibilità di demolire la cabina elettrica con il suo riposizionamento su un'area attigua e più funzionale alla viabilità urbana.

L'accordo raggiunto e sottoscritto questa mattina dalle parti interessate che sarà poi formalizzato da una apposita convenzione, permette di avviare i lavori per la demolizione del manufatto in muratura degli anni cinquanta adibito a cabina elettrica di trasformazione da alta a media tensione.

L'infrastruttura sarà sostituita da una moderna cabina elettrica che sarà posizionata su un'area comunale attigua a quella attuale ma in modo tale da non costituire più un ostacolo alla viabilità, permettendo il miglioramento della percorribilità dell'innesto stradale e accrescendo i livelli di sicurezza.

«Ringrazio la collaborazione di RFI e Zecca e l'impegno del nostro ufficio tecnico per questo importante, anzi storico, accordo – sottolinea il sindaco Leo Castiglione – che ridisegna il percorso di via Marina. Infatti con questo spostamento non solo si allarga la sede stradale ma viene sistemata anche la rete impiantistica . Inoltre con il completamento dei lavori delle ferrovie sulla galleria sotto il Castello e la sovrastante strada, avremo una definitiva sistemazione dell'innesto stradale che porta alla stazione e insieme alla nuova scalinata che collega via Marina alla pista ciclopedonale, saranno realizzati per la sicurezza dei pedoni anche dei marciapiedi nella parte finale della strada. Un intervento urbano importante e definitivo che migliora la sicurezza e la viabilità urbana che la città attendeva da anni».

L'accordo prevede che i lavori di sistemazione stradale compresi quelli interrati, come cavidotti e pozzetti, siano realizzati dalle ferrovie mentre è a carico della società Zecca lo spostamento degli apparati elettrici con rifacimento delle nuove linee, collegamenti elettrici e fornitura della nuova cabina prefabbricata. Il Comune provvederà invece alla demolizione dell'attuale struttura in muratura adibita a cabina elettrica assumendosi tutti gli oneri di rimozione e smaltimento.