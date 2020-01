“Vola Vola la Poesia “ 1° recital di poesie in omaggio al grande poeta ortonese Luigi Dommarco

L' Associazione Culturale Sportiva Giovanile Olimpia in collaborazione l'Associazione culturale Experio organizza il 1° recital di poesie in omaggio al grande poeta ortonese Luigi Dommarco il giorno 6 gennaio 2020 alle ore 17,00 presso la sala Rotary nel complesso Sant’Anna in corso Garibaldi, 15.

Presentatrice della serata sarà la dottoressa Debora Dell'Osa, i cenni storici a curati dalla professoressa Maria Luisa Orlandi, lettura delle poesie da parte di Di Lorenzo Annamaria e anche dalla Orlandi, i poeti dell'Associazione Olimpia reciteranno le loro poesie natalizie (dialettali e non).

A fine serata ci sarà un ospite ... che viene da molto lontano.

c.s.