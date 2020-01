Domenica 5 gennaio torna in campo il Victoria Cross Ortona

Domenica 5 gennaio alle ore 11:00, torna in campo il Victoria Cross Ortona che affronterà, in trasferta, lo Sporting Sansalvese, la gara è valevole per l'ultima giornata di andata. L'anno nuovo ha portato per gli ortonesi una novità sulla panchina, infatti Mister Leonelli ha dovuto lasciare il timone per motivi personali e familiari pur rimanendo sempre all'interno della società ricoprendo altri ruoli. La guida è passata a Marco Palmieri, classe 1986, ex giocatore del Victoria Cross, aveva giocato la prima partita e si era dovuto fermare per un infortunio. Il Mister vanta esperienze, come giocatore, nei campionati di Eccellenza e Promozione laziale ed è stato allenato da tecnici professionisti. È alla sua prima esperienza, ma la società crede in lui ed ha visto quella personalità che non farà rimpiangere lo storico Mister Pasqualino Leonelli.