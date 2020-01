AUGURI ORTONA -BUON ANNO

Auguri Ortona, che sia un 2020 di cambiamenti positivi

Buon Anno ai lettori e a tutti i cittadini. Scrivo poche righe per rimarcare come nel 2020 Ortona dovrà riconquistare un ruolo, una sua crescita, un suo protagonismo. La città non può e non deve rimanere ferma.

Siamo oramai al terzo giro di boa dell’amministrazione Castiglione e i risultati sono oltremodo negativi. Nulla si è fatto per l’occupazione , mentre l’agricoltura è in forte crisi, il porto, i cui lavori si vedranno tra 5 anni, non diventerà per ora volano dell’economia locale, c’è un ospedale che rischia lo svuotamento totale, il commercio è nel guado, il poco turismo che c’è annaspa nelle incongruenze dell’amministrazione. Ritardi e incompetenze di un Comune dove il sindaco e la sua maggioranza di assessori e consiglieri non hanno nemmeno tenuto fede agli impegni presi in Consiglio comunale, come l’attuazione di un Fondo per l’agricoltura e la realizzazione di un ascensore (promesso per fine anno) per rendere accessibile il Municipio.

L’attenzione di queste settimane del sindaco su un Prg fotocopia di quello elaborato da Coletti, con il vizio adesso di seguire più le questioni personali che gli interessi collettivi. In questi giorni, inoltre, arrivano ai cittadini le richieste pazze di Tari e Tasi che costeranno pesanti sacrifici economici a migliaia di famiglie. Per non parlare del Piano Demaniale Marittimo.

Il sindaco, i suoi assessori e consiglieri credono che il potere che hanno sia un lascia passare su tutto. Non riescono mai a rispondere sui problemi veri e la buttano un po’ in politica un po’ in ironia. Per uscire da questo tunnel servono davvero nuove idee, proposte, tante iniziative e coraggio. Il 2020 sia un anno di impegno per ridare forza alla città.

PEPPINO POLIDORI CS