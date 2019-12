Giorgio Marchegiano Emore Cauti : Lo strano caso dell’Assessore Di Bartolomeo

Il Consiglio comunale del 27 dicembre è stata l'occasione per alcune riflessioni sull'ingresso in Giunta del nuovo Assessore al Bilancio e all'Agricoltura Marcello Di Bartolomeo: candidato alle scorse elezioni comunali nelle liste di Peppino Polidori, fino a poche settimane fa in più occasioni Di Bartolomeo ha manifestato pubblicamente e in modo aspro la sua lontananza dall'Amministrazione Castiglione.

Solo per fare alcuni esempi, nelle note stampa di Peppino Polidori dei mesi di luglio, agosto e settembre, i cui contenuti sono stati condivisi da Di Bartolomeo, si leggono giudizi durissimi sul Sindaco Castiglione e sui componenti della sua maggioranza: "Ortona ha molte zavorre, molti personaggi che vivono aggrappati ai loro interessi. Queste lobby vogliono comandare a scapito di tutti gli altri cittadini e Castiglione è il loro portavoce", "Ortona è una comunità di cittadini che deve stare alle dipendenze del Sindaco e delle sue mediocri volontà", "Una mala amministrazione che prende le sembianze autoritarie di chi non capendoci nulla vuole mostrare i muscoli", "ll sindaco si butta un po' qui un po' là secondo i suoi interessi politici del momento, facendo poi fare figuracce alla città", "Castiglione, la sua Giunta e i suoi Consiglieri rischiano in questa arroganza da principianti di creare altri dolorosi danni alla Città".

Di Bartolomeo, visto che in Consiglio comunale è rimasto in silenzio, spieghi alla Città se continua a non avere alcuna stima per i suoi nuovi compagni d'avventura o se la nomina ad Assessore sia stata sufficiente a fargli cambiare idea.

c..s. Giorgio Marchegiano Emore Cauti