AGGIORNAMENTO sulla riparazione della condotta principale dell’Acquedotto Verde*

I nostri tecnici ci comunicano che le manovre di riapertura continuano secondo cronoprogramma.

Al partitore di Casoli la quantità in arrivo dalla sorgente sta tornando a regime. Si stanno monitorando le portate tra Casoli e Castel Frentano per un ramo e tra Casoli e Scerni per l’adduttrice est. Non appena le portate delle due adduttrici si normalizzeranno, si inizierà a riaprire i serbatoi orientativamente dalle ore 19 e progressivamente su tutti i comuni.