DI NARDO: "DALLA REGIONE RISORSE PER INTERVENTI SU ISTITUTO PUGLIESI DI ORTONA"

Buone notizie, sul fronte della messa in sicurezza delle scuole, per la città di Ortona. C'è anche l'Istituto secondario di primo grado 'Domenico Pugliesi' nell'elenco delle 15 scuole abruzzesi che beneficeranno degli interventi programmati dalla Regione Abruzzo per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico degli edifici.

La giunta di centrodestra, guidata dal presidente Marco Marsilio, ha infatti ottenuto 47,5 milioni di euro che saranno destinati ad opere di edilizia scolastica. "Si tratta di una cifra consistente – spiega Angelo Di Nardo, capogruppo di Fratelli d'Italia, Lega e lista Libertà e Bene Comune al Consiglio comunale di Ortona - che è frutto della concessione di un prestito da parte di Cassa Depositi e Prestiti".

"Accogliamo con soddisfazione la scelta di inserire l'istituto Pugliesi tra le scuole che saranno interessate dai lavori – prosegue Di Nardo -. La cultura e la formazione, all'interno di ambienti efficienti e sicuri, rappresentano una priorità assoluta, perché è in questi luoghi che si costruisce il futuro della nostra comunità e del nostro Paese".

c.s. Angelo Di Nardo - Capogruppo al Comune di Ortona per Fratelli d'Italia, Lega, Libertà e Bene Comune per Ortona