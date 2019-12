AGGIORNAMENTO sulla riparazione della condotta principale Ø 1.000 dell’Acquedotto Verde*

La Sasi segnala che

Gli interventi sono terminati. I nostri tecnici hanno cominciato ad immettere l’acqua nella vasca di carico di Fara San Martino alle ore 7.00 di questa mattina. Ci vorranno però molte ore per riempire in sicurezza tutte le condotte ed i serbatoi. È stato un lavoro lungo e complesso. Ringraziamo tutti i nostri addetti per il loro impegno ed il Responsabile dell’Adduzione dott. Talone che ha coordinato i lavori.