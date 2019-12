CORSO E PARCO DI CALDARI

Interventi di riqualificazione della piazza e del parco pubblico di Caldari sono i progetti di recente approvati dalla giunta municipale che andranno a migliorare il patrimonio urbano della contrada ortonese. Il progetto definitivo realizzato dall'architetto Floriana Grande prevede un investimento di 50mila euro da ottenere attraverso un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti. I lavori di riqualificazione di queste due aree di fondamentale importanza per la vita della comunità di Caldari riguardano in primo luogo il percorso sia carrabile che pedonale di via del corso fino alla piazza antistante la chiesa di San Zefferino, un percorso pavimentato con lastre di porfido che già in passato è stato oggetto di numerosi interventi di manutenzione, come testimoniano i numerosi rappezzi presenti lungo la strada.

«Dai sopralluoghi effettuati – sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici Cristiana Canosa – è emersa la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria per risolvere le problematiche legate alla stabilità della pavimentazione del corso che ne rendono disagevole l'utilizzo. I punti più critici sono localizzati soprattutto nella fascia centrale, maggiormente sollecitato dal passaggio delle auto». L'intervento prevede la rimozione della fascia centrale della pavimentazione, la sistemazione con pulitura del massetto di sottofondo in calcestruzzo e la sostituzione delle piastrelle lesionate. Sotto ogni piastrella di porfido sarà posato uno strato di boiacca cementizia che permetterà la perfetta adesione della piastrella alla malta sottostante.

L'altro intervento riguarda l'area del parco pubblico di Caldari realizzato nell'ambito della zona Peep e che soprattutto nella parte nord risulta ancora incompleta e inutilizzata. «Infatti l'amministrazione – sottolinea il sindaco Castiglione – intende incrementare i servizi presenti in questa zona realizzando accanto al parco giochi esistente un'area attrezzata più ampia e soprattutto moderna con ulteriori giochi e un apposita pavimentazione antitrauma, in modo da dare la massima sicurezza. L'obiettivo anche con ulteriori finanziamenti, è quello di realizzare un parco pubblico che possa rappresentare un punto di ritrovo e di aggregazione per l'intera comunità di Caldari».

