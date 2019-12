Il Cammino Di San Tommaso è l'ORTONESE DOC 2019

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Come ogni anno l'Associazione Giovani Ortonesi, conferisce il riconoscimento di ORTONESE DOC a chi si è particolarmente distinto e prodigato per far conoscere, promuovere e valorizzare la città di Ortona.

Il premio quest'anno va per la seconda volta dalla fondazione a un' associazione ortonese. Dopo che nel 2015 è stata premiata l'Accademia dello Spettacolo ora è la volta del “Il Cammino Di San Tommaso”.

Il “Cammino” è un gruppo di giovani nato nell'intento di collegare con un itinerario culturale, naturalistico e spirituale le città di Roma con la Basilica di San Pietro a Ortona, dove di custodiscono le spoglie mortali dell'Apostolo San Tommaso. Un percorso di circa 316 Km che attraversa l'Abruzzo e il Lazio esaltando le eccellenze paesaggistiche del territorio sotto tutti i punti di vista.

L'itinerario proposto è percorribile a piedi, in bici e a cavallo così come è accaduto a Santiago di Compostela il cui modello è stato preso ad esempio proprio da questa associazione.

Dalla loro fondazione si sono sempre prodigati nel far conoscere il nome della città in ogni parte del mondo con la realizzazioni di eventi, documentari e trasmissioni televisive portando visitatori e pellegrini sulla tomba dell'Apostolo della Fede a Ortona, tanto che anche il Santo Padre Francesco nel giugno 2013 benedì e salutò i pellegrini dell'associazione durante l'Angelus in Piazza San Pietro a Roma.

Congratulazioni da tutta l'A.C.G.O.