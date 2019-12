Un grande Victoria Cross batte meritatamente la vice capolista

Victoria Cross Ortona - Castel Frentano 1-0. Andrea Canzio Luca Serra Andrea Pacaccio ( 46° Daniele d'Alessandro 60° Flamur Hamza) Nicola Scarinci Marco Edvan Abazi Giacomo Di Salvatore Marco Faro ( 25° Luca Scorpiglione) Antonio Massone Nicola Sanvitale (80° Andrea Dell'olio) Mouhamed Gueye. Nell'ultima gara dell'anno arriva finalmente la prima vittoria casalinga, contro una squadra seconda in classifica che, se avesse vinto al Comunale di Ortona, si sarebbe messo ad un punto dalla capolista Casalanguida. Grande prova dei ragazzi di Mister Leonelli che oggi hanno raccolto quello che hanno seminato nelle gare precedenti battendo meritatamente una squadra che si sta giocando il primato del campionato. È stata la vittoria di un gruppo fantastico che ha lottato per tutti i novantacinque minuti buttando il cuore oltre l'ostacolo, soffrendo quando è rimasto in dieci ma riportando a casa tre punti che pesano come un macigno. Un primo tempo giocato alla pari da ambo le squadre con un lampo di Cantoli che da fuori area fa le prove tecniche per il goal, ottimo intervento del portiere ospite che mette in angolo. Nel primo affondo del Castel Frentano, a cinque minuti dalla pausa, prendono una traversa su un tiro da fuori che per poco non trafigge Canzio ed il primo tempo si chiude a reti bianche. Il Mister negli spogliatoi striglia a dovere la squadra che entra con un altro piglio e comincia a comandare il gioco, infatti al ventesimo, il nuovo entrato Hamza ( buono l'esordio dell'attaccante ortonese) calcia da fuori area e colpisce il palo interno con la palla che stranamente riesce fuori. Il Victoria Cross ci crede di più ed alla mezz'ora passa, Cantoli decide di chiuderla a modo suo, parte palla al piede dalla sinistra, salta come birilli un paio di avversari, converge verso il centro, ne salta ancora un altro e a giro, di destro, manda la palla a morire all'incrocio dei pali con il portiere ospite " spettatore non pagante". Una gioia indescrivibile da parte di tutta la squadra che corrono ad abbracciare l'attaccante ortonese giunto al suo sesto goal stagionale, chapeau. Quando mancano dieci minuti alla fine, gli ortonesi rimangono in dieci per l'espulsione di Scarinci per doppia ammonizione ma la squadra si compatta e non concede nulla, se non qualche mischia, e porta a casa tre punti meritati che faranno trascorrere a tutti un Natale sereno. Complimenti a tutti i ragazzi che anche oggi, semmai ce ne fosse bisogno, hanno dimostrato che possono giocarsela contro tutti con il rammarico di aver regalato un po' di punti per strada però con la consapevolezza di poter fare un grande girone di ritorno ed uscire da quei bassifondi della classifica che, per quello visto nelle prime quattordici gare, non meritano affatto. Ora c'è la sosta, il campionato ripartirà il 5 gennaio con la trasferta a San Salvo che chiuderà il girone di andata. Buon Natale e Buon anno a tutti gli sportivi e non e sempre FORZA VICTORIA CROSS ORTONA!