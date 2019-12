Anche quest’anno si rinnova il tradizionale concerto VIRTUOSISMI DI NATALE.

Giunto alla sua 15ma edizione, il concerto nacque da un’idea di Maria Luisa Orlandi, direttrice artistica dell’evento e presidente dell’Associazione EXPERIO di Ortona, per commemorare la figura del papà Giovanni scomparso proprio nel giorno del 23 dicembre.

E come accade da diversi anni ormai, il concerto è affidato al violino del M° Paolo Angelucci e alla chitarra del M° Augusto Miccoli. Il programma proposto prevede una prima parte dedicata la barocco, con musiche di G. De Machaut, P. D. Paradisi, A. Scarlatti e J. S. Bach. Nella seconda parte sono previsti due interventi dedicati ai singoli strumenti. In particolar modo 4 capricci di Paganini per violino solo che il M° Angelucci eseguirà in memoria del M° Antonio Anselmi, spalla del complesso I MUSICI DI ROMA, scomparso a luglio di quest’anno.

Concludono il concerto brani di Brahms e Mozart e melodie natalizie.

Il concerto si terrà nella splendida cornice della Chiesetta del Purgatorio in piazza della Repubblica.

Inizio ore 19. Ingresso gratuito

Un momento di riflessione per assaporare ancora con più profondità l’atmosfera natalizia

