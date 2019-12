Un appuntamento divenuto ormai consuetudine nel panorama ortonese in attesa del Natale: il grande concerto offerto dagli alunni dell'Istituto Comprensivo " F.P.Tosti ".

Le melodie sonore si fonderanno con l’armonia architettonica della Cattedrale, per accogliere ed applaudire nel segno della musica e della tradizione natalizia, un coro formato da cinquanta voci magistralmente diretti dalla prof.ssa Rosanna Meletti. Sono gli alunni che frequentano la terza, quarta e quinta della scuola primaria di Piazza San Francesco e San Leonardo che in virtù del Decreto Ministeriale n.8 del 2011 possono studiare negli istituti accreditati dal Ministero dell'istruzione canto corale e strumento musicale come pianoforte, chitarra, flauto traverso e tromba una volta a settimana nel rientri pomeridiani.

Nella seconda parte della mattinata saranno gli alunni del secondo anno della scuola Secondaria di primo grado ad esibirsi con i flauti dolci e ad allietare gli spettatori con soavi note. Gran finale con l'esibizione dell'orchestra formata dai 50 allievi delle classi ad indirizzo musicale.

Da un sinergico connubio tra gli insegnanti e i loro allievi, è nato un programma ricco e variegato con il quale gli studenti delizieranno genitori ed amici, spaziando dai tradizionali canti natalizi a brani musicali accompagnati dagli strumenti in un momento di festa e condivisione.

In una magica atmosfera di luci, colori e parole vi aspettiamo sabato 21 dicembre dalle ore 10.30 per regalarvi l’entusiasmo, il calore e l’allegria della festa più amata da piccoli e grandi.