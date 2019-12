UN PREMIO DELLA COMUNITÀ

Quest'anno il riconoscimento cittadino giunto alla sua 25esima edizione ha un volto e un carattere speciali perché il premio ai cittadini che si sono distinti nel campo professionale, sociale e culturale dando lustro alla città di Ortona nel mondo, viene assegnato ad una personalità illustre non ortonese di nascita ma che con la comunità cittadina ha intessuto un forte legame per la sua professione medica. Parliamo del professore chirurgo Ettore Cianchetti, già direttore del Centro senologico dell'ospedale "Gaetano Bernabeo", reparto all'avanguardia nella cura del carcinoma mammario con il raggiungimento della certificazione europea Eusoma. Dopo una intensa carriera professionale nella sanità pubblica il professore Cianchetti all'inizio di quest'anno è andato in pensione rimanendo comunque in contatto con la comunità cittadina e professionale dell'ospedale ortonese dove ha operato dal 1996.

«Questo riconoscimento è non solo alla persona e al suo legame professionale e umano con la nostra comunità ma raccoglie l'apprezzamento per un reparto che ha contraddistinto l'operatività negli ultimi decenni del nostro nosocomio come Ospedale rosa, un percorso che va sostenuto e rafforzato nell'ambito delle specializzazioni dell'azienda sanitaria del territorio. Voglio sottolineare come il nostro regolamento per l'assegnazione del Premio 28 Dicembre consenta l'attribuzione del riconoscimento a concittadini che pur non essendo nati a Ortona, hanno maturato un forte vincolo con la città attribuibile ad un periodo di residenza, di legame di parentela o di lavoro. E il caso del professor Cianchetti ne è un illustre esempio. Per impegni strettamente personali, il matrimonio della figlia, che non assicurano la presenza del professore nella giornata del 28 dicembre, abbiamo deciso di posticipare a metà gennaio la consegna della scultura l'Alfiere di Valter Polleggioni simbolo del premio, organizzando una serata speciale con il coinvolgimento della città e del reparto di senologia ortonese».



La cerimonia commemorativa della mattinata del 28 dicembre concluderà invece un anno significativo per la storia della nostra comunità con la ricorrenza dei 60 anni dalla concessione della Medaglia d'oro al valore civile alla città di Ortona per il sacrificio umano e sociale patito 75anni fa nel corso dei cruenti combattimenti sulla linea Gustav. «E il legame con quei tragici avvenimenti – continua il sindaco Leo Castiglione – è stato suggellato con importanti avvenimenti in ricordo del contributo sofferto dai militari canadesi per la liberazione della città, che si sono succeduti nel corso dell'anno a iniziare dalla denominazione di piazza degli Eroi canadesi, la visita della Governatrice del Canada Julie Payette e del Ministro della difesa Harjit Singh Sajjan, insieme all'ambasciatrice Alexandra Bugailiskis e al ministro canadese degli affari dei veterani Jonathan McAuly».Le celebrazioni del 28 avranno inizio alle 9

con il corteo istituzionale e l'omaggio ai Sacrari delle vittime civili e militari per poi proseguire al monumento canadese Il prezzo della Pace e alle ore 11 la celebrazione religiosa in Cattedrale dove saranno consegnati gli attesti di merito per i ragazzi delle scuole superiori ortonesi che si sono diplomati con il massimo dei voti e i riconoscimenti di cittadino benemerito ai donatori Avis della sezione di Ortona e al suo presidente emerito Paolo Moretti.



