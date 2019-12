Domenica 22 dicembre, alle ore 11:00, Victoria Cross - Castelfrentano

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica 22 dicembre, alle ore 11:00, presso lo stadio Comunale di Ortona ci sarà l'incontro di calcio tra il Victoria Cross Ortona e la Virtus Castelfrentano. La gara è valevole per la quattordicesima giornata di campionato ed è l'ultima partita prima della sosta, il campionato riprenderà il 5 gennaio e sarà l'ultima giornata del girone di andata. Incontro proibitivo per la compagine guidata da Mister Leonelli, infatti avrà di fronte la vice capolista del campionato, una squadra che è accreditata per il salto di categoria.

Gli ortonesi si sono preparati bene questa settimana e faranno di tutto, nell'ultima gara dell'anno, per regalare la prima sospirata vittoria casalinga ai propri tifosi che se la meriterebbero ampiamente. Vi aspettiamo numerosi.