Gala Concerto di Fine Anno al Tosti

Torna e si rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento musicale ortonese, il Gala Concerto di Fine Anno organizzato dall’associazione culturale Euro Promo Musici.

Programmato per il giorno venerdì 27 dicembre 2019 alle ore 20:45 presso il Teatro “Francesco Paolo Tosti” di Ortona ed inserito all’interno della stagione teatrale ormai da due anni, questo evento musicale giunge alla sua tredicesima edizione: una longevità che testimonia lo stretto rapporto fra cittadinanza e organizzatori, che hanno voluto creare un’occasione sociale, oltre che culturale.

Quest’anno alcuni degli elementi caratteristici subisco una variazione, all’insegna di un rinnovamento costante del format. Per la prima volta a salire sul palcoscenico del Tosti per il Gala un’orchestra italiana, un’eccellenza assoluta come l’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro, che sarà rappresentata dall’intera sezione degli archi. Un programma innovativo, che accosta alcuni pezzi del grande repertorio (Holberg Suite di Edvard Grieg) a riletture per archi in salsa rossiniana.

Questa formazione farà poi da spalla ai solisti previsti per la serata: Svetly Zenevich al violino e Lorenzo Luciani all’oboe, per due incursioni nel grande virtuosismo strumentale, rispettivamente di Fritz Kreisler e Alessandro Marcello.

A guidare l’orchestra, oltre che la macchina organizzativa, il Maestro Giuseppe Piccinino, direttore d’orchestra ortonese e presidente di Euro Promo Musici.

Per acquisto biglietti: https://www.ciaotickets.com/biglietti/gala-concerto-di-fine-anno-teatro-tosti-ortona

Prenotazioni: 3209572858

Botteghino del Teatro Tosti: martedì, mercoledì e venerdì 18.00-20.00; giovedì e sabato 10.3-13.00