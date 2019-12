Istituto Comprensivo " Francesco Paolo Tosti “ - Recital natalizio - iniziativa patrocinata dall'UNICEF

Sarà la splendida cornice della cattedrale di San Tommaso ad ospitare per il secondo anno consecutivo le scuole primarie di Piazza San Francesco e San Leonardo dell'Istituto Comprensivo " Francesco Paolo Tosti " nel consueto recital natalizio.

Il padrone di casa Don Pino accoglierà i piccoli cantori magistralmente diretti dal Maestro prof.Roberto De Grandis.

L'amicizia, la diversità, la valorizzazione delle culture altrui, la pace e la fratellanza queste le tematiche affrontate nelle canzoni in un mix tra le sette note e il linguaggio poetico.

L'iniziativa è patrocinata dall'UNICEF, ormai partner ufficiale della manifestazione da ben dieci anni, capitanata dal Presidente del Comitato di Chieti dott.ssa Rita Montini e dal referente di zona Natale Tantalo da anni impegnato nel sociale.

" L’alimento terapeutico " è questo il prodotto pronto all’uso, ricco di proteine, vitamine e sali minerali, strumento efficace e a basso costo che permetterà ai bambini affetti da malnutrizione di recuperare peso e sopravvivere.

Tutti i cittadini potranno liberamente contribuire donando una piccola offerta in un banchetto posizionato all'ingresso della chiesa e assaggiare le delizie preparate dall'Associazione genitori per la scuola sempre in prima linea quando si tratta di dare un contributo alla solidarietà. Ogni piccolo gesto è prezioso e fondamentale per salvare i bambini.

Sarà un'occasione per affrontare i paradigmi del nostro tempo con uno sguardo rivolto ai protagonisti del nostro futuro.