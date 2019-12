Un grande secondo tempo non basta ad evitare la sconfitta

Pro Vasto 2018 - Victoria Cross Ortona 3-2. I primi quarantacinque minuti regalati alla squadra avversaria che ci hanno mandato al riposo sotto per 3-1 con goal di Cantoli. Tutt'altra musica la seconda frazione di gioco, dopo dieci minuti ancora in goal Cantoli, su rigore, che accorcia le distanze. Occasioni a ripetizione prima con Sanvitale, poi ancora Cantoli, Massone, ma il pareggio non arriva. La squadra di casa (terza in classifica) messa letteralmente all'angolo fino alla fine ( tre giocatori avversari ammoniti per perdita di tempo... ), resiste e porta a casa una vittoria che, per quello che si è visto nel secondo tempo non meritava affatto. Fa rabbia quel brutto primo tempo, ma bisogna ripartire dagli splendidi ultimi quarantacinque minuti, con la consapevolezza che ce la possiamo giocare contro chiunque, e, soprattutto, che la ruota possa girare anche per noi. FORZA VICTORIA CROSS ORTONA!