DAL 1 GENNAIO PARTIRÀ LO SPORTELLO DIGITALE PER L'EDILIZIA

Il Comune di Ortona dal 1 gennaio 2020 attiverà lo Sportello Unico Digitale per l'Edilizia (SUE), un servizio che consentirà di gestire l'attività edilizia privata in modo completamente digitale, con una maggiore velocità e comodità da parte di professionisti del settore e dei cittadini.

CPortal, progettata con tecnologie web innovative da Starch srl azienda specializzata nella produzione di software e soluzioni per l'automazione degli uffici tecnici della Pubblica Amministrazione, è il portale che sarà utilizzato dal Comune di Ortona per consentire ai professionisti di inoltrare la documentazione edilizia in via digitale ed interloquire con gli uffici attraverso un unico canale .

Attraverso la rete, il Comune metterà a disposizione la modulistica per la presentazione della pratica e la documentazione per l'accoglimento della domanda, oltre a garantire un iter di compilazione sicuro e completo .

Con lo Sportello Unico digitale per l'Edilizia il Comune dà attuazione alle normative relative alla transizione dell'amministrazione pubblica ad una gestione digitale dei rapporti con i cittadini, i professionisti e le aziende che si inserisce nel quadro dei processi di semplificazione e trasparenza amministrativa introdotti dal D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, tesi ad agevolare la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche.

« Il nuovo servizio digitale- sottolinea il sindaco Leo Castiglione- rappresenta un importante passo nel processo di snellimento delle pratiche di competenza comunale con un riscontro positivo, in termine di tempi e comodità, per cittadini e professionisti».

Il portale sarà presentato martedì 17 dicembre alle ore 16.00 nella sala consiliare del Comune di Ortona ai cittadini ma soprattutto a tutti i tecnici del settore che saranno i maggiori fruitori al fine di agevolarne l'iscrizione e l'utilizzo. La presentazione sarà trasmessa anche via streaming attraverso il canale youtube del Comune di Ortona accessibile tramite il sito istituzionale www comuneortona ch it e rimarrà a disposizione per la visione.

