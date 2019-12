Al via la seconda fase dei Giochi del Mediterraneo indetti dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo Guido».

Venerdì 13 dicembre 2019, dalle ore 15:00, presso la sede centrale di via Mazzini, si terrà la Finale di Istituto per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo F.P.Tosti, che sono stati ammessi, dopo aver superato la prima selezione.

Quaranta, sono gli studenti della scuola Secondaria di primo grado che gareggeranno avendo a disposizione per risolvere quesiti matematici 60 minuti per le classi prime, 90 minuti per le classi seconde, 120 minuti per le classi terze.

Ventotto, invece, gli alunni della scuola primaria di Piazza San Francesco che si cimenteranno nella sfida La durata prevista per le classi della primaria è di 60 minuti per le classi terze, 90 minuti per le classi quarte, 120 minuti per le classi quinte.

Un grosso in bocca al lupo ai nostri ragazzi per il passaggio del turno.